Nba: prestazione monstre di Wemby, 52 punti contro Dallas

05 Nov 2026 - 10:31
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Prestazione monstre di Victor Wembanyama che mette a referto 52 punti, 24 rimbalzi e 8 stoppate nella vittoria dei suoi San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks. Rispondono a distanza Shai Gilgeous-Alexander che realizza 42 punti con Okc contro Cleveland e Doncic con 40 punti nel successo dei Los Angeles Lakers contro Sacramento. Questi i risultati delle partite di Nba giocate nella notte: San Antonio-Dallas 112-111; Houston-Minnesota 107-117; Boston-Milwaukee 109-102; Brooklyn-Charlotte 114-104; New York-Chicago 135-105; Sacramento-LA Lakers 103-116; Denver-Toronto 128-109; Phoenix-Portland 119-132; Memphis-Indiana 103-107; New Orleans-Utah 120-113; Oklahoma City-Cleveland 124-116; Detroit-Philadelphia 106-112; Washington-Atlanta 105-120.

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