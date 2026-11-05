Nba: prestazione monstre di Wemby, 52 punti contro Dallas

Prestazione monstre di Victor Wembanyama che mette a referto 52 punti, 24 rimbalzi e 8 stoppate nella vittoria dei suoi San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks. Rispondono a distanza Shai Gilgeous-Alexander che realizza 42 punti con Okc contro Cleveland e Doncic con 40 punti nel successo dei Los Angeles Lakers contro Sacramento. Questi i risultati delle partite di Nba giocate nella notte: San Antonio-Dallas 112-111; Houston-Minnesota 107-117; Boston-Milwaukee 109-102; Brooklyn-Charlotte 114-104; New York-Chicago 135-105; Sacramento-LA Lakers 103-116; Denver-Toronto 128-109; Phoenix-Portland 119-132; Memphis-Indiana 103-107; New Orleans-Utah 120-113; Oklahoma City-Cleveland 124-116; Detroit-Philadelphia 106-112; Washington-Atlanta 105-120.