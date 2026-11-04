A Parigi è la giornata delle sorprese: Djokovic dice addio alle Atp Finals

Al Masters 1000 di Parigi è stata la giornata delle sorprese: si ferma al secondo turno il cammino di Novak Djokovic, sconfitto dall'australiano Hijikata (che proveniva dalle qualificazioni) in tre set (2-6, 6-3, 6-3), che con questo ko dice ufficialmente addio alle speranze di qualificarsi alle Atp Finals. Djokovic è attualmente undicesimo nella classifica per le Finals e l'unica chance di un balzo in classifica che lo portasse a Torino era arrivare almeno in semifinale a Parigi. Fuori anche Zverev, Medvedev, Tiafoe e De Minaur (anche lui ufficialmente fuori da Torino).