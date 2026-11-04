Tennis, Atp Parigi: Bolelli-Vavassori fuori al secondo turno nel doppio

04 Nov 2026 - 19:09
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Finisce al secondo turno la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 6.309.095 euro) che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. La coppia azzurra, quinta favorita del seeding e della Race, già qualificata per le Nitto ATP Finals 2026, dopo aver sconfitto all'esordio tedeschi Jakob Shnaitter e Mark Wallner, ha ceduto per 6-1 7-6(5), in poco meno di un'ora e un quarto di partita, agli statunitensi Robert Cash e Brandon Nakashima. Primo set senza storia: seconda frazione decisamente più equilibrata dove Simone e Andrea hanno preso (per poco) anche un break di vantaggio.

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