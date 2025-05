Nba, Okc domina gara7 contro Denver e va in finale di Conference

Oklahoma City domina gara7 contro Denver 125-93 e vola in finale di Western Conference dei playoff Nba, dove ad attenderla ci sarà Minnesota. I Nuggets partono forte ma durano giusto un quarto (26-21), per poi franare successivamente e arrivare all'intervallo sotto 60-46. In avvio terzo quarto i Thunder volano subito sul +23 e non si guardano più indietro, trascinati dai 35 punti di Gilgeous-Alexander e dai 24 punti con 7 assist di Williams. Non bastano a Denver, già condizionata da un Gordon a mezzo servizio dopo il problema muscolare accusato in gara6, i 20 punti di Jokic, con 9 rimbalzi e 7 assist. Murray si ferma ad appena 13 punti, Braun ne aggiunge 19 ma non riesce a evitare l'eliminazione dei suoi.