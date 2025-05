Momo Diouf: "A Bologna servirà un po' di continuità in più"

A pochi minuti dalla sirena finale della Virtus Segafredo Arena, il centro azzurro delle Vu Nere ha commentato così il 90-85 con cui Bologna si è aggiudicata il primo episodio della serie con Venezia: "Siamo partiti subito al massimo anche se verso la fine ci siamo un po' rilassati. Ma abbiamo giocato di squadra mettendo l'energia che in stagione non sempre c'è stata, e sono contento per il risultato. Venezia nel finale ha fatto un bel parziale, bravi loro. Per gara 2 ce li aspettiamo ancora più agguerriti, a noi servirà un po' di continuità in più".