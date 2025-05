Stando a quanto riportato da La Prealpina, in seguito a varie anticipazioni emerse nelle scorse giornate, il nuovo GM degli israeliani Claudio Coldebella avrebbe contattato i lombardi per acquistare il miglior realizzatore della regular season LBA 2024/25. Per il 25enne californiano sarebbe l'esordio sia nella Winner League che in Eurolega.