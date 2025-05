Moretti: "Gara-1 a Bologna? Venezia ha mandato un segnale importante"

Intervistato a pochi minuti dal termine della gara-1 alla Virtus Segafredo Arena, il playmaker della Reyer Venezia ha commentato la sconfitta lagunare (90-85): "È stata una partita molto dura e siamo ovviamente dispiaciuti per il risultato. Ma abbiamo mandato un segnale importante: ci siamo, non molliamo mai e non ci arrendiamo. Ora la testa è già a Gara 2. Non vediamo l’ora di tornare in campo per correggere gli errori che ci sono costati la prima partita e provare a pareggiare la serie".