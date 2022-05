Nba: Memphis e Boston pareggiano le serie con Golden State e Milwaukee

NBA

I Grizzlies battono 106-101 gli Warriors con un super Morant, Brown e Tatum travolgono Antetokounmpo: 109-86 sui Bucks

Nella notte Nba, Memphis e Boston rispondono al ko in gara 1 rispettivamente contro Golden State e Milwaukee e fissano la serie sull'1-1. I Grizzlies battono 106-101 gli Warriors con un super Ja Morant: 47 punti di cui 15 consecutivi nell'ultimo quarto. Al TD Garden, invece, i 30 punti di Jaylen Brown e i 29 di Jayson Tatum consentono ai Celtics di travolgere 109-86 Milwaukee: inutili i 28 messi a segno da Giannis Antetokounmpo. afp

MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 106-101

Memphis non sbaglia e pareggia la serie battendo 106-101 gli Warriors in gara 2. A trascinare i Grizzlies è un fenomenale Ja Morant: la star della formazione di Jenkins mette a referto 47 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, mettendosi alle spalle l'errore sul canestro decisivo nella prima sfida del FedExForum e realizzando gli ultimi 15 punti dei suoi. Sotto 95-91, Morant tira fuori il meglio battendo praticamente da solo Curry e compagni, che fino a 5 minuti dal termine accarezzano il sogno di tornare a casa con un pesantissimo 2-0. Non bastano i 27 punti del numero 30 degli Warriors, che sfiora la tripla doppia con 9 rimbalzi e 8 assist, ma anche con 11/25 al tiro. Sono 20 col 50% dal campo (8/16), invece, per Poole, mentre Thompson delude mettendone a referto appena 12 con 5 conclusioni a segno sulle 19 tentate. Il più prolifico dopo Morant tra le fila di Memphis, invece, è Williams, appena a quota 14. Adesso, la serie, ferma sull'1-1, si sposta a San Francisco per gara 3 e 4: i Grizzlies dovranno necessariamente vincere una delle due per riprendersi il fattore campo, mentre l'obiettivo degli uomini di Kerr sarà tornare al FedExForum con il match point per raggiungere le finali di Western Conference.

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 109-86

Decisamente meno equilibrata, invece, la seconda sfida al TD Garden: Boston travolge 109-86 Milwaukee e pareggia i conti dopo il ko in gara 1 contro i campioni in carica. I Celtics mettono subito le cose in chiaro e ipotecano la vittoria già nel primo tempo: all'intervallo, è infatti +25 (65-40) in favore dei padroni di casa, con i Bucks che non riescono a rientrare nella ripresa. Merito dei 59 punti messi a segno dalla coppia composta da Jaylen Brown (30 con 11/18 al tiro e 6/10 dall'arco) e Jayson Tatum, che ne mette a referto 29 con 5 triple a segno sulle 10 tentate. Numeri che stendono persino l'Mvp delle scorse Finals: Giannis Antetokounmpo si ferma infatti a 28 punti con 9 rimbalzi e 7 assist e 11/27 dal campo, con una sola tripla a segno in una serata in cui Milwaukee ne mette a referto appena 3 in totale. Anche Grant Williams, a quota 21, contribuisce al successo dei padroni di casa, con Horford ancora in doppia doppia con 11 punti e 11 rimbalzi. Sono 19 con un deludente 7/20 dal campo, invece, per Jrue Holiday, con Connaughton e Portis a 13, poi nessun altro giocatore di Budenholzer chiude in doppia cifra. La sfida si sposta così al Fiserv Forum sull'1-1, con Milwaukee chiamata al doppio successo interno per tornare al TD Garden sul 3-1: Boston, invece, punterà a riprendersi il fattore campo perso in gara 1.