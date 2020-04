Nba, Kobe Bryant nella Hall of Fame con Duncan e Garnett

BASKET - NBA

A due mesi e mezzo dalla tragica scomparsa, Kobe Bryant diventa uno dei componenti della mitica Hall of Fame di Springfield. Insieme allo sfortunato ex campione dei Los Angeles Lakers, altri due fuoriclasse che hanno dominato la scena per una ventina d'anni: Tim Duncan, ex centro dei San Antonio Spurs, e Kevin Garnett, icona degli ultimi Boston Celtics da titolo (2008). La cerimonia il 29 agosto causa emergenza coronavirus.

"Vorrei che fosse qui con noi per festeggiare, ma... Sicuramente è il culmine della sua carriera nella NBA e ogni risultato che ha avuto come atleta è stato un trampolino di lancio per essere qui. Quindi siamo incredibilmente orgogliosi di lui, e c'è qualche conforto sapendo che probabilmente avrebbe fatto parte della Hall of Fame del 2020 ", ha detto la moglie di Bryant, Vanessa, in un'intervista a ESPN, non riuscendo a trattenere lacrime ed emozione in diretta tv.

Springfield è dove si celebrano i grandi del basket americano ma anche di quello mondiale, il luogo dove l’Italia è rappresentata da Cesare Rubini, Sandro Gamba e Dino Meneghin.

