Nba: arrestato uomo che ha provato a profanare la tomba di Kobe Bryant

La polizia californiana ha riferito dell'arresto di un uomo colpevole di aver tentato di profanare la tomba di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, morti il 26 gennaio in un incidente avvenuto vicino alla città di Calabasas. Le autorità non hanno fornito l'identità dell'individuo, che è in stato di detenzione in attesa di processo dopo essere stato arrestato presso il Pacific View Memorial Park per aver strappato i fiori dalla tomba e per aver iniziato a scavare per cercare di raggiungere i corpi.

Vanessa Bryant, foto di famiglia al murales per Kobe

Vanessa Bryant, vedova del grande Kobe morto tragicamente, insieme alla figlia Gigi e ad altre sette persone, in un incidente d’elicottero lo scorso 26 gennaio 2020, ha pubblicato sul proprio account Instagram una tenera foto di famiglia in posa davanti al murales commemorativo di Kobe e Gigi. A commento dell'immagine le parole della canzone Smile di Nat King Cole.







