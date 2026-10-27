Tennis: Wta Guangzhou, 46enne Venus Williams battuta da 18enne Tagger

Venus Williams ha portato il suo bilancio stagionale nel singolare a 0-13, dopo aver perso martedì per 6-2, 6-2 contro la giovanissima Lilli Tagger nel primo turno del Guangzhou Open. La differenza di 28 anni tra le due tenniste rappresenta un record per un incontro del circuito WTA. L'austriaca Tagger, 18enne, è nata nel 2008, l'anno in cui la Williams conquistò a Wimbledon l'ultimo dei suoi sette titoli del Grande Slam in singolare. Attualmente numero 599 del ranking, la 46enne Williams tornava a disputare un match di singolare dopo due mesi di assenza, ovvero dagli US Open, dove era stata eliminata al primo turno da Sofia Kenin. La Williams ha ora collezionato 16 sconfitte consecutive nel circuito, una serie negativa che risale al luglio dello scorso anno.