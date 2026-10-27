Rugby: Pani convocato in Nazionale, Lynagh infortunato lascia raduno

Iniziati gli allenamenti della Nazionale Italiana Maschile a Padova in preparazione alle Northern Emisphere Series del Nations Championship. Gli Azzurri - con allenamenti programmati presso le strutture del Petrarca e Valsugana - lavorano tra campo e palestra con il gruppo al completo fino a mercoledì quando i giocatori in forza ai club esteri lasceranno il raduno per tornare a disposizione delle proprie squadre. Al gruppo azzurro si è unito Lorenzo Pani - fresco del ritorno al Benetton Rugby - che proseguirà l'avvicinamento al ritorno in campo, verso i prossimi impegni in calendario, con lo staff della Nazionale. Lascerà il raduno Louis Lynagh: l'ala non ha recuperato dall'infortunio muscolare al polpaccio destro subito durante l'ultimo incontro del Benetton Rugby contro Glasgow. Il giocatore tornerà al proprio club di appartenenza per proseguire il percorso riabilitativo in sinergia con lo staff medico della nazionale.