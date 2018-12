Nba: i Celtics asfaltano i Knicks al Garden di Boston, Houston capitola a Salt Lake City

07/12/2018

I Celtics rifilano ai Knicks una pesante sconfitta vincendo per 100-128: protagonisti di serata Irving con i suoi 22 punti e Brown con 21. Tutto normale per i Trail Blazers, che superano facilmente i Suns anche con un'assenza importante come quella di CJ McCollum. Nell'ultima partita della notte i Rockets subiscono la sconfitta numero tredici in stagione, portandosi così al terzultimo posto nella Western Conference.

New York Knicks-Boston Celtics 100-128

Nessun problema per i Celtics (14-10) che, al TD Garden di Boston hanno saputo ben difendere il parquet di casa dai rivali dei Knicks (8-18). Partita che ha avuto una chiara svolta nel quarto quarto con un parziale di 16-29. Protagonisti della notte per i biancoverdi Irving (22 punti), Brown (21) e Horford (19 con 10 rimbalzi), senza però dimenticare i 17 punti di Tatum. Per i Knicks positive le prestazioni di Hardaway Jr. (22), Mudiay (17) e Kanter (14 con 11 rimbalzi).



Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 86-108

Partita che evidenzia il del match padrone sin dall'inizio del primo quarto, con Portland (14-11) che terminerà quest'ultimo con un parziale di 9-34: i Trail Blazers, seppur privi di McCollum, hanno saputo comunque ottenere il risultato sperato. Nella notte Lillard risulta con il top scorer della partita con 25 punti, seguito da Layman con 24. Male i Suns che porteranno in doppia cifra solo: Jackson (14), Daniels (15), Ayton (11) e Okobo (11).



Houston Rockets-Utah Jazz 91-118

Partita molto importante per i Jazz, che con la vittoria di questa notte porta il proprio record a 13-13 posizionandosi all'undicesimo posto nella Western Conference. I Rockets continuano invece in questo periodo di crisi, evidenti sono le problematiche all'interno dei quattro quarti di gioco. Jazz vittoriosi grazie ai 24 punti con 10 rimbalzi di Favors e ai 18 di Ingles, in doppia cifra anche Exum con 15. Nei Rockets invece sono cinque i giocatori con almeno 10 punti: Harden (15), Capela (12 con 10 rimbalzi), Paul (12), Carter-Williams (13) e Nene (11).