Nba, i Brooklyn Nets licenziano Steve Nash

NBA

La decisione, definita come "consensuale", arriva dopo un pessimo inizio di stagione con due vittorie e cinque sconfitte

© Getty Images I Brooklyn Nets hanno licenziato coach Steve Nash, che paga il pessimo inizio di regular season Nba con due vittorie e cinque sconfitte. La decisione, come riportato da ESPN e The Athletic, è stata definita "consensuale" tra le due parti. Nash è stato sollevato dal suo incarico dopo la sofferta vittoria di ieri contro gli Indiana Pacers e a poche ore dalla partita tra i Nets e i Chicago Bulls di questa notte. Al suo posto in panchina ci sarà il suo assistente Jacque Vaughn, già capo-allenatore dei Nets prima dell'assunzione di Nash e rimasto come membro del coaching staff.

Nash era stato assunto come capo-allenatore dei Nets nell'autunno del 2020, ma in due anni non ha mai preso in mano lo spogliatoio, tanto che la scorsa estate Kevin Durant aveva posto il suo licenziamento come condizione per un suo ritorno a Brooklyn. Il proprietario Joe Tsai lo aveva difeso, ma il brutto inizio di stagione ha portato alla rottura definitiva e "consensuale".

LA NOTA DI BROOKLYN

"Vogliamo ringraziare Steve per tutto ciò che ha portato alla nostra franchgia nelle ultime due e più stagioni - le parole del direttore generale Sean Marks - Da quando è diventato capo allenatore, Steve ha dovuto affrontare una serie di sfide senza precedenti e siamo sinceramente grati per la sua leadership, pazienza e umiltà durante tutto il suo mandato. Personalmente, questa è stata una decisione immensamente difficile; tuttavia, dopo molte deliberazioni e valutazioni su come è iniziata la stagione, abbiamo convenuto che in questo momento è necessario un cambiamento. Auguriamo a Steve, Lilla e alla loro famiglia tutto il meglio per il futuro".

IL SALUTO DI NASH: "GRAZIE BROOKLYN"

Steve Nash ha salutato così squadra e città sui social: "Un ringraziamento di cuore a Joe e Clara Tsai insieme a Sean Marks per avermi dato l'opportunità di allenare i Brooklyn Nets. È stata un'esperienza fantastica con tante sfide, e di questo sono enormemente grato" si legge nel comunicato. "È stato un piacere lavorare con i giocatori, lo staff delle performance e la dirigenza ogni giorno. Sono particolarmente grato al mio coaching staff e il reparto video, un gruppo di talento con grande carattere e professionalità. Infine, grazie a Brooklyn e ai tifosi che sostengono questa squadra. La mia famiglia ha trovato una casa qui e HA AMATO essere parte di questa bellissima comunità. Auguro ai Nets tutto il successo del mondo, tiferò per la squadra quando svolterà questa stagione".

UDOKA E SNYDER POSSIBILI SOSTITUTI

Secondo ESPN, i Nets per il dopo Nash pensano a Ime Udoka, allenatore sospeso dai Boston Celtics per via di una "relazione intima", e Quin Snyder, attualmente senza panchina dopo la fine della sua esperienza agli Utah Jazz.

Vedi anche Basket Nba: Brooklyn si rialza, vincono ancora Milwaukee, Philadelphia e Utah