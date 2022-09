Nba, Boston Celtics: la "relazione intima" costa un anno di sospensione a coach Udoka 

BASKET

L'allenatore paga il flirt con una dipendente del suo staff: "Accetto la decisione, voglio scusarmi con tutti"

I Boston Celtics hanno deciso: l'allenatore Ime Udoka è stato sospeso per l'intera stagione 2022-2023 a causa di "violazioni delle politiche di squadra". Secondo quanto riferito da Espn e The Athletic, Udoka avrebbe intrattenuto una relazione "consensuale e intima" con una dipendente del suo staff, violando così le regole di condotta della società. Il club ha poi aggiungo in una nota che "la sospensione avrà effetto immediato", mentre è stata rinviata "a un secondo momento" la decisione sul futuro del tecnico per la prossima stagione.

Vedi anche Basket Nba, relazione intima con una dipendente: i Celtics di Gallinari sospendono coach Udoka I Celtics non hanno reso noto quali siano queste presunte violazioni, ma la punizione che arriva a pochi giorni dal ritiro pre-season del club (previsto per la settimana prossima) è sicuramente una delle più dure mai inflitte a un allenatore della Nba.

"Mi dispiace mettere la squadra in una situazione difficile, ma accetto la decisione", ha detto Udoka all'emittente televisiva Espn. Per poi aggiungere: "Voglio scusarmi con i nostri giocatori, i nostri fan, l'intera struttura dei Celtics e la mia famiglia per averli delusi". Non c'è stato quindi niente da fare per il tecnico statunitense: nemmeno il risultato strepitoso che i Boston Celtics hanno ottenuto nella scorsa stagione, quando a giugno 2021 ha conquistato la finale Nba per la prima volta dal 2010, è bastato a salvare Udoka dalla sospensione.