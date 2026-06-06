Nba Finals: New York vince ancora, Spurs ko 105-104 e serie sul 2-0

Incredibile quanto accade in gara-2 alle Nba Finals: vince ancora New York, che si impone di nuovo in casa di San Antonio e vola sul 2-0 nella serie che mette in palio il titolo. Stavolta finisce 105-104 per i Knicks al termine di un ultimo minuto folle deciso dal libero di Brunson che sfrutta un clamoroso errore in transizione di Wembanyama. Adesso, gara-3 e gara-4 al Madison Square Garden: possono essere i due match decisivi.
Le Nba Finals prendono una direzione precisa: quella che porta a New York. Dopo il 105-95 di gara-2, i Knicks si impongono ancora in Texas: stavolta gli Spurs perdono 105-104 negli ultimi 10 secondi di una gara folle ed equilibrata praticamente per tutta la sua durata. Lo dimostrano i parziali: all'intervallo lungo è 56-52 in favore degli ospiti, che sembrano poter allungare a fine terzo quarto quando il tabellone dice 84-75. Ma resta tutto in bilico e nell'ultimo minuto succede di tutto. I protagonisti sono, manco a dirlo, Victor Wembanyama e Jalen Brunson. Si parte con un fallo libero del francese che regala il 104-102 agli Spurs, ma arriva la risposta dalla media e così è 104-104.
Poi, a 10" dalla sirena e dal possibile overtime, il transalpino commette un errore clamoroso: cerca di servire Castle che però è di spalle e non vede il passaggio, la sfera finisce sulla schiena del numero 5 e a recuperarla è proprio Brunson, che subisce fallo da Wembanyama. Si va in lunetta ed è 1/2, poi la tripla della disperazione finisce sul ferro: un epilogo che ammutolisce il Frost Bank Center. Fa festa New York grazie a tre giocatori con almeno 20 punti: sono Towns (21), Bridges (20) e un Brunson (20) in formato Mvp delle Finals. Delude invece ancora Wembanyama, e non solo per l'errore finale: chiude sì con 29 punti, ma anche con 11/21 dal campo e 2/6 dall'arco, compreso l'ultimo, disperato tentativo di ribaltare la partita. Adesso, la serie è sul 2-0 e si sposta al Madison Square Garden, teatro di gara-3 e gara-4: possono essere quelle in grado di consegnare ai Knicks un titolo che manca da 53 anni.