Tour, nuovi test antidoping fuori gara di sera: controllati Evenepoel e Seixas

Ancora test anti doping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera, raccontano stamattina i membri delle formazioni, diverse squadre - tra cui la Red Bull-Bora di Remco Evenepoel e la Decathlon CMA CGM di Paul Seixas e Groupama-FDJ - hanno ricevuto la visita degli ispettori dell'International Testing Agency (Ita) al termine della giornata di riposo. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, giudicati "disumani" da numerosi corridori, i test di lunedì sono stati effettuati in orari più tradizionali, in serata, anche se alcuni atleti erano già a letto.
"Anche noi abbiamo ricevuto una visita ieri sera, alcuni corridori stavano già dormendo", ha dichiarato Ralph Denk, manager della Red Bull-Bora-Hansgrohe, alla Zdf. Gli otto corridori della squadra tedesca, tra cui il belga Remco Evenepoel, secondo nella classifica generale, sono stati sottoposti ai controlli verso le 22:00, come ha confermato un portavoce. La Decathlon CMA CGM di Paul Seixas ha ricevuto la visita dei controllori dell'Ita "all'inizio della serata". Sono state controllate anche le squadre Groupama-FDJ, Picnic, Jayco-AlUla e Bahrain.