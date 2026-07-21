Tour, nuovi test antidoping fuori gara di sera: controllati Evenepoel e Seixas

"Anche noi abbiamo ricevuto una visita ieri sera, alcuni corridori stavano già dormendo", ha dichiarato Ralph Denk, manager della Red Bull-Bora-Hansgrohe, alla Zdf. Gli otto corridori della squadra tedesca, tra cui il belga Remco Evenepoel, secondo nella classifica generale, sono stati sottoposti ai controlli verso le 22:00, come ha confermato un portavoce. La Decathlon CMA CGM di Paul Seixas ha ricevuto la visita dei controllori dell'Ita "all'inizio della serata". Sono state controllate anche le squadre Groupama-FDJ, Picnic, Jayco-AlUla e Bahrain.