Lebron James, vacanze italiane in versione golfista e scoppiano le polemiche

Le vacanze italiane di LeBron James hanno scatenato non poche polemiche. Tutta colpa della versione golfista del 41enne che si è messo a giocare a golf sul suo yatch davanti ai Faraglioni di Capri. Uno dei posti più suggestivi del mondo e da tutelare anche dal punto di vista ambientale. Per tanti infatti, il comportamento della stella americana è stata ben poco rispettoso, e c'è chi si è chiesto anche che finissero avessero fatto le palline. "Sono biodegradabili?", oppure "Ora le raccoglie lui in fondo al mare?" hanno scritto in tanti sui social.
Sull'accaduto si espresso anche Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania: "Una buca di troppo, ci verrebbe da dire - il suo intervento riportato da Il Mattino -. Sicuramente la scena di un campione internazionale che gioca a golf davanti ai Faraglioni farà sorridere o meravigliare in tanti ma che pone una riflessione per chi come noi da anni chiediamo che a Capri venga istituita un'Area Marina Protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole e dove tutto diventa possibile".
"Stavolta Campione - conclude la Imparato - non hai fatto canestro e simpaticamente ti rivolgiamo un appello e un invito: Capri è bellissima e aiutaci a proteggere davvero questo patrimonio unico, con una buca in meno e uno appello in più per sostenere la nascita dell’Area Marina Protetta".