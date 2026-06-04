Lebron James, vacanze italiane in versione golfista e scoppiano le polemiche

Le vacanze italiane di LeBron James hanno scatenato non poche polemiche. Tutta colpa della versione golfista del 41enne che si è messo a giocare a golf sul suo yatch davanti ai Faraglioni di Capri. Uno dei posti più suggestivi del mondo e da tutelare anche dal punto di vista ambientale. Per tanti infatti, il comportamento della stella americana è stata ben poco rispettoso, e c'è chi si è chiesto anche che finissero avessero fatto le palline. "Sono biodegradabili?", oppure "Ora le raccoglie lui in fondo al mare?" hanno scritto in tanti sui social.