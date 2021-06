Nba: Durant è devastante, Brooklyn vince gara-5 e torna avanti nella serie

BASKET

Tripla doppia con 49 punti per l'ex Golden State, che non salta neanche un secondo del match: i Nets battono 114-108 Milwaukee e volano sul 3-2

La notte Nba vede Brooklyn battere 114-108 Milwaukee, con i Nets ora avanti per 3-2 nella serie. Gara-5 ha un solo protagonista: un devastante, inarrestabile Kevin Durant. L'ex Golden State non salta neanche un secondo della sfida e firma una clamorosa tripla doppia con 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist, in un match in cui si rivede James Harden, in campo per 46'. Ai Bucks, invece, non bastano i 34 punti con 12 rimbalzi di Antetokounmpo.

Gara-5 della semifinale playoff tra Brooklyn e Milwaukee passerà alla storia per la leggendaria prestazione di Kevin Durant. Con Kyrie Irving fuori e con Steve Nash che chiede un sacrificio a James Harden, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare subito dopo appena un minuto della sfida d'apertura della serie, l'ex Golden State, nel momento più difficile per i Nets, tira fuori una prestazione da urlo, grazie alla quale arriva un'incredibile rimonta in un secondo tempo da 71 punti. All'intervallo lungo, infatti, i Bucks sono in vantaggio 59-43, distacco maturato soprattutto nel corso dei primi 12 minuti, chiusi sul 29-15 in favore di Milwaukee, trascinata da Giannis Antetokounmpo. Un parziale iniziale di 10-0 e il 5-0 conclusivo regalano il +14 a fine primo quarto, con il massimo vantaggio di 17 punti (39-56) a pochi minuti della metà del match.

Ed è a partire dal terzo quarto che inizia a prendere forma il miracolo di Kevin Durant, che prende per mano una squadra in difficoltà nonostante il rientro sul parquet di James Harden, che in 46 minuti totali raccoglie appena 5 punti, 6 rimbalzi e 8 assist con 1/10 al tiro, 0/8 dall'arco e 3/3 nei liberi. Così, il numero 7 tocca quota 20 punti nell'ultimo quarto e ribalta le sorti di gara-5 e, potenzialmente, della semifinale di Conference. I Nets si presentano agli ultimi 12 minuti sul -6 (81-87), ma nel periodo conclusivo rifilano un 33-21 a Milwaukee, con tanto di tripla a 50 secondi dalla fine (per il momentaneo +4) di KD: 114-108 e 3-2 nella serie per Brooklyn. Alla fine, Durant chiude con 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist: una clamorosa tripla doppia con 16/23 al tiro, 4/9 dall'arco, 13 liberi realizzati sui 16 tentati, 3 recuperi e 2 stoppate. E la cosa incredibile è che, nel toccare questi numeri da urlo, l'ex Golden State non salta neppure un secondo di gara-5. Un ottimo contributo lo dà anche Jeff Green: 27 punti, un rimbalzo e 3 assist. I Bucks, invece, crollano nonostante la doppia doppia con 34 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, non bastano neanche i 25 di Khris Middleton e i 19 di Jrue Holiday: statistiche che non possono reggere il confronto con un leggendario Kevin Durant. Adesso, si torna a Milwaukee, in una gara-6 che promette scintille: è il primo match point per Brooklyn, mentre i Bucks cercheranno di prolungare ulteriormente un'incredibile serie.