Nba: colpaccio di Phoenix, Finals vicinissime

NBA

Una partita dal punteggio bassissimo (il più basso di tutta la stagione Nba: 164 punti combinati) consente a Phoenix di ipotecare le Finals. I Suns sbancano Los Angeles e allungano sul 3-1 nella serie contro i Clippers, ai quali ora servirà un miracolo sportivo per ribaltare le sorti della sfida. In gara-4, Devin Booker è il top scorer di serata (25 punti); Deandre Ayton è eroico sotto i tabelloni e Chris Paul è freddo sotto pressione nei liberi.

Il punteggio “europeo” con il quale si chiude il quarto atto delle finali di Western Conference dimostra come le partite di pallacanestro si vincano in difesa. Phoenix espugna 84-80 lo Staples Center di Los Angeles e ora avrà ben tre match point per aggiudicarsi le Finals di Nba. Si è segnato poco in gara-4 e si è sbagliato moltissimo: ne viene così fuori il punteggio più basso in tutta la stagione di Nba. I Clippers sono protagonisti di un primo tempo decisamente negativo dal punto di vista realizzativo; si riprendono nel terzo quarto ma nell’intero secondo tempo sbagliano sempre i tiri che potevano cambiare senso alla partita, fallendo costantemente quelli del pareggio o del sorpasso. Phoenix, al contrario, parte meglio e riesce a resistere al momento positivo degli avversari. Nel finale Chris Paul dalla lunetta tranquillizza tutti e mette in cassaforte il punto del 3-1 nella serie che potrebbe essere decisivo.



Per i Suns il migliore realizzatore è Devin Booker che, dopo i 15 punti di gara-3, ne mette sul tabellino altri 25 non tirando benissimo (8/22 dal campo e 0/5 da tre); è l’unico che riesce comunque a trovare il canestro con una certa regolarità. Chris Paul chiude con 18 punti e 7 assist. Grande prova di Deandre Ayton, che porta a casa 19 punti, 4 stoppate e 22 rimbalzi (record in carriera nei playoff) con un 8/14 al tiro. I Clippers hanno 23 punti e 16 rimbalzi di Paul George, Reggie Jackson finisce con 20 punti; Zubac si ferma a 13 e raccoglie 14 rimbalzi. Mann dalla panchina contribuisce con 12 punti. Dato importante, ai fini di una gara chiusa con uno scarto così ridotto, il 18/21 ai tiri liberi di Phoenix contro il 21/32 dei Clippers. Nella notte tra lunedì e martedì la squadra di coach Monty Williams ha il primo match point che potrebbe portare Phoenix all’ultimo atto della stagione per la prima volta dal 1993.