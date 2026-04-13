MotoGp, Martin: "Non ho mai pensato al ritiro"

13 Apr 2026 - 12:07

"Ho riscoperto il vero significato della MotoGP". Parola di Jorge Martin che in una intervista ad As racconta il suo momento d'oro con Aprilia che gli permette di lasciarsi alle spalle un periodo difficile cominciato con un infortunio. "Non avevo intenzione di arrendermi - racconta il pilota Aprilia ad AS in vista del prossimo Gp di Spagna - Il ritiro non mi è mai passato per la testa. Se mai mi è passato per la mente, è stato perché non potevo più guidare una moto, non perché volessi ritirarmi. Non l'ho mai voluto fare, non ho mai pensato al 2025, ed eccomi qui di nuovo. Beh, non proprio di nuovo, perché non me ne sono mai andato". "Sono maturato molto - aggiunge il pilota spagnolo - questo mi ha fatto apprezzare e vedere altri aspetti della vita. Come pilota, è chiaro che ora evito sempre rischi inutili. Quando sei più giovane, guidi molto d'istinto, e crescendo, trovi la velocità usando quell'esperienza senza essere così aggressivo, cercando di capire quando spingere, quando prenderla con calma; è qualcosa su cui cerco di rimanere molto concentrato".

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