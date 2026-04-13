Vela, il Red Bull Italy SailGP Team chiude settimo a Rio de Janeiro

Il Rolex SailGP Championship conclude a Rio de Janeiro il quarto appuntamento della sesta stagione, segnando uno storico debutto del circuito in Sudamerica e dando ufficialmente il via alla fase del calendario dedicata all’Atlantico, dopo tre eventi intensi disputati in Oceania caratterizzati da condizioni estremamente variabili.



Per la prima volta nella storia del circuito, i catamarani F50 hanno regatato nelle acque della Guanabara Bay, uno dei campi di regata più iconici e complessi al mondo, che ancora una volta si è confermato estremamente tecnico e imprevedibile.



La giornata di venerdì, dedicata alle practice races, ha offerto ai team la possibilità di testare il campo di regata con tre prove per gruppo, fornendo fin da subito indicazioni chiare sul livello di difficoltà del weekend, tra vento instabile, corrente e continui cambi di pressione.



Parallelamente, il Red Bull Italy SailGP Team ha avuto l’onore di essere invitato dal Consolato Generale d’Italia a Rio de Janeiro per un momento istituzionale di grande prestigio. In questa occasione sono intervenuti il Vice Console Marco Graziosi, il Chairman Gianluca Passi de Preposulo e il CEO Jimmy Spithill. Il team è stato quindi presentato ai partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino e vivere in prima persona l’energia e l’innovazione che caratterizzano il mondo SailGP.



Le regate si sono svolte sotto l’iconico Pan di Zucchero e sotto gli occhi del Cristo Redentore, simbolo della città e una delle sette meraviglie del mondo moderno, nella cornice di una Rio frenetica e vibrante.



La giornata di sabato ha offerto condizioni migliori del previsto: cielo coperto e una brezza tra i 13 e i 18 km/h hanno permesso ai dodici catamarani in regata di esprimere appieno le proprie performance, arrivando a tratti a volare sull’acqua e regalando alla città uno spettacolo di altissimo livello.



Il contesto si è rivelato tecnico e impegnativo, con continui cambi di posizione e ampi guadagni e perdite lungo tutta la flotta. Non a caso, le quattro prove disputate hanno visto quattro vincitori diversi.



In questo scenario, il Red Bull Italy SailGP Team si è ben difeso nella prima giornata, chiudendo con un regolare 7-7-7 nella prima, seconda e quarta prova. Nell’ultima regata ha inoltre gestito con lucidità una situazione particolarmente complessa all’ultima boa, in lotta diretta con il Brasile di Martine Grael e la Svezia di Nathan Outteridge. Da segnalare anche la vittoria nella terza prova, dominata dalla partenza fino al traguardo.



La giornata di domenica ha accolto i dodici team con cielo coperto e vento leggero, portando all’adozione della configurazione con wing da 27.5 metri e timoni ad alta velocità: una soluzione estremamente tecnica ma particolarmente efficace in questo contesto, con cinque persone a bordo rispetto alle quattro del giorno precedente.



Il campo di regata si è confermato altamente selettivo. Le raffiche discendenti dal Pan di Zucchero hanno reso il vento irregolare e disomogeneo lungo tutto il percorso, creando una situazione complessa, soprattutto in prossimità dei gate di bolina, trasformati di fatto in una vera e propria lotteria tattica.