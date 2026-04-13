Stop al bando, Federnuoto mondiale riammette gli atleti russi

Stop al bando per gli atleti di Russia, e Bielorussia, nelle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto, che d'ora in poi potranno parteciparvi come i colleghi di altre nazionalità, con divise, bandiere e inni. Lo annuncia la stessa World Aquatics, dopo la modifica delle linee guida sulla partecipazione degli atleti nei periodi di conflitto politico. La federazione aveva già aperto le porte a russi e bielorussi nelle gare juniores e ammesso molti senior, ma solo come atleti neutrali. Unica avvertenza: gli atleti dei due Paesi potranno gareggiare solo dopo aver superato almeno 4 controlli antidoping consecutivi.