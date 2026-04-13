Sinner, il numero uno potrebbe durare solo una settimana

Alcaraz torna in vetta in caso di vittoria all'Atp 500 di Barcellona, in cui debutta domani

13 Apr 2026 - 16:20
© Epa/Sebastien Nogier

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Con la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner è tornato in testa alla classifica Atp superando Alcaraz. Già domenica 19 potrebbe però arrivare il controsorpasso dello spagnolo. Dal 14 aprile il ventiduenne di Murcia giocherà l'open di Barcellona e, in caso di successo finale, conquisterebbe nuovamente la prima posizione. Nel 2025 Alcaraz arrivò in finale, dove fu sconfitto dal danese Holger Rune in due set (7-6 6-2). Il torneo, Atp 500, mette in palio per il vincitore 500 punti: con un trionfo lo spagnolo tornerebbe avanti rispetto all'italiano di 60 lunghezze (13410 a 13350). 

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Il primo avversario di Alcaraz sarà il finlandese Otto Virtanen, numero 130 del mondo. In caso di approdo agli ottavi sfiderà uno tra l'argentino Sebastián Báez e il ceco Tomas Machac, che a Montecarlo ha interrotto la striscia di set consecutivi vinti da Sinner in un Masters 1000. Il tennista azzurro non sarà a Barcellona - per l'Italia presenti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego - e si prenderà qualche giorno di riposo dopo tre tornei giocati a tutta e in cui Alcaraz ha speso meno energie (fuori in semifinale a Indian Wells, addirittura al terzo turno a Miami). Probabilmente Sinner tornerà in campo al 1000 di Madrid (dal 20 aprile al 3 maggio), in cui né lui né Alcaraz hanno punti da difendere. Lo spagnolo ha confermato che parteciperà a tutti i tornei sul rosso (Internazionali di Roma compresi), mentre l'altoatesino deve ancora decidere se volare nella capitale spagnola, dove ha raggiunto al massimo i quarti di finale. Oltre alla sfida per il numero uno, a Madrid Sinner potrebbe diventare il primo nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Anche questo potrebbe pesare nella scelta finale dell'azzurro.

Sinner vs Alcaraz: le immagini della finale di Montecarlo

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