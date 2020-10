Nba: Butler tiene viva Miami e riapre la serie contro i Lakers

NBA

Uno straordinario Jimmy Butler, autore di 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, riapre il discorso delle Finals Nba. I Miami Heat, ancora privi dei titolari Bam Adebayo e Goran Dragic, riescono a rialzare la testa in gara-3 e, dopo i primi due ko consecutivi, mettono a sedere i Los Angeles Lakers, piegati 115-104. La squadra di coach Spoelstra rimane a lungo avanti nel risultato, complice anche un Anthony Davis decisamente opaco dall’altra parte.

In un match in cui Miami doveva necessariamente lanciare segnali chiari per riemergere dopo le prime due sconfitte nella serie delle Finals Nba, Jimmy Butler fa assolutamente la differenza. L’ex Bulls trascina letteralmente in gara-3 gli Heat, che erano finiti spalle al muro, riaprendo i giochi in una sfida che, per certi versi, sembrava ormai compromessa. Con Bam Adebayo e Goran Dragic ancora indisponibili, ci ha pensato infatti il n°22 con una prestazione straordinaria a piegare i Lakers. Cifre letteralmente mai viste prima in una finale Nba, essendo il terzo all-time a condirla con 40 punti. Per lui una tripla doppia con anche 11 rimbalzi, 13 assist; 14/20 dal campo e 12/14 ai liberi.

Miami aggredisce il match fin da subito e rimane a lungo in testa, complice anche un Anthony Davis quasi irriconoscibile per come si era abituati a vederlo in questi playoff. Il lungo dei Lakers mette a segno appena 15 punti e colleziona ben cinque palle perse. Sul finire del terzo quarto, però, Los Angeles dà il via alla propria rimonta e, dopo tre minuti dall’inizio del quarto periodo, riesce a effettuare il sorpasso sul 91-89. Per Miami, che aveva dilapidato 12 punti di vantaggio, sembra quasi la fine.

E invece, nei minuti successivi, Tyler Herro e Kelly Olynik ribaltano la situazione segnando 10 punti in due. A 300 secondi dalla sirena, gli Heat si trovavano sopra di 6 punti (101-95) e, a quel punto, risale in cattedra Butler. Grazie anche alla sua capacità di andare in lunetta, il fuoriclasse originario di Houston consente alla franchigia della Florida non solo di mantenere il vantaggio, ma anche di piazzare l’allungo decisivo. Il match va così in archivio con il risultato finale di 115-104. Gli Heat accorciano a una sola partita il distacco nella serie e nella notte tra martedì e mercoledì proveranno a impattare sul 2-2.