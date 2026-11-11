Golf, Dp World Tour 2027: Edoardo Molinari e Cristoni conquistano pass

inale da brividi per i due azzurri che sono riusciti a rimediare in extremis a una situazione che si era fatta difficile. Molinari (67 65 71 67 66 67), nominato per la terza volta consecutiva Vice Capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup, ha realizzato un birdie sull'ultima buca, preceduto da cinque birdie e da due bogey, per il 67 (-4), dopo una gara molto regolare in cui è stato anche quinto nel secondo round. Cristoni ha avuto il suo momento migliore nel quarto giro, quando con un 62 (-9, nove birdie) sul Lake Course è passato al comando. Poi ha rallentato ed era fuori a due buche dalla fine, ma ha recuperato con una doppia prodezza, ossia con due birdie a chiudere mostrando tanta determinazione e grande saldezza di nervi. Per lui un 70 (-1) con quattro birdie e tre bogey. Degli altri azzurri Renato Paratore è terminato 53° con 409 (73 61 68 72 66 69, -19). E' rientrato tra coloro che hanno ricevuto categoria 13 per l'Hotel Planner Tour, ma avrà altre possibilità di gioco. Non hanno superato il taglio dopo 72 buche Lorenzo Scalise, 67° con 276 (-10), out per un colpo, Mattia Comotti, 83° con 277 (-9), e Alessandro Nodari, 103° con 279 (-7).