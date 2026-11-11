Ciclismo: la Danimarca ospiterà gli Europei del 2027

11 Nov 2026 - 17:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Sarà la Danimarca a ospitare l'edizione 2027 degli Europei di ciclismo, in programma dal 28 settembre al 3 ottobre. Le prove a cronometro si svolgeranno a Silkeborg e quelle in linea a Herning, già protagonista dell'edizione 2017, l'ultima disputata nel Paese scandinavo, ha reso noto l'Unione ciclistica europea (Uec). "Tornare in Danimarca dopo dieci anni è per noi motivo di grande soddisfazione - afferma il presidente dell'Uec, Enrico Della Casa -. Allora accolse la seconda edizione degli Europei su strada aperti alla categoria Elite, credendo fin dall'inizio in un progetto che allora stava muovendo i primi passi. Oggi torniamo con una manifestazione profondamente cresciuta, diventata un evento di portata globale. Con la Danimarca nel 2027, l'Olanda nel 2028 e l'Italia, con l'Abruzzo, nel 2029, si delinea un triennio di grande prestigio per i Campionati Europei su Strada UEC. Tre Paesi con una profonda cultura ciclistica, che testimoniano l'attrattività raggiunta dalla nostra manifestazione e ci permettono di guardare al futuro con grande ambizione. Desidero ringraziare le città di Herning e Silkeborg, Sport Event Denmark, il Governo Danese e la Federazione Ciclistica Danese e il suo Presidente Morten Anderson per la fiducia, l'entusiasmo e l'impegno dimostrati.

Ultimi video

01:26
Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

06:04
DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

02:24
DICH MOMO ELMAGHRABY SU CLEMENTE RUSSO - CONFERENZA STAMPA 30/10 SRV

Elmaghraby 'punta' Russo: "Clemente leggenda, ma sarà duro a morire"

02:28
DICH CLEMENTE RUSSO SU INCONTRO - FESTIVAL DELLO SPORT 06/11 SRV

Clemente Russo: "Sto vivendo a pane e pugni"

01:20
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

00:34
ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

02:03
DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

01:58
DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

01:18
DICH SINNER PERIODO SENZA CONTROLLO 10/11 DICH

Sinner: "Sono al simulatore tutto il giorno, mi vedrete dentro una macchina... No, scherzo..."

00:46
MCH PRINCIPE WILLIAM GIOCA A CRICKET SOTTO CASA 10/11 MCH

Il Principe William chiude la strada e gioca sotto casa a cricket

01:28
Umanoidi, ecco l'ultima follia

Umanoidi, ecco l'ultima follia

02:32
MCH CATAPULTA UMANA E RECORD MCH

Record mondiale di... catapulta umana

01:46
Volley: Conegliano è un rullo

Volley: Conegliano è un rullo

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

01:18
Atlanta Falcons in vantaggio!

Atlanta Falcons in vantaggio!

01:26
Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

I più visti di Altri Sport

ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

Messico, assassinato l'ex giocatore di baseball Enrique Quiñones

MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:05
Ciclismo: la Danimarca ospiterà gli Europei del 2027
16:12
Tennis: Sonego eliminato a Stoccolma, vince Tabilo in tre set
16:00
Nuoto: incendio in casa, grave la campionessa russa Maria Shurochkina
14:32
Atletica, Camossi: "Rivisto Jacobs di Tokyo, obiettivo il Mondiale"
14:30
Sci: il ritorno della Goggia, dopo il virus è convocata per la trasferta nordamericana