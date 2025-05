Trento, DG Nardelli: "Obiettivi? Non cambieranno di una virgola"

Affiancando il nuovo coach Cancellieri nella presentazione alla stampa di ieri, anche il Direttore Generale della Dolomiti Energia Trentino ha espresso la sua fiducia per il progetto futuro dell'Aquila: "La presentazione del nostro nuovo allenatore rappresenta il primo passo di quella che sarà la stagione agonistica 20252026. I nostri obiettivi non cambieranno di una virgola rispetto al recente passato e quindi ci presenteremo ai nastri di partenza per cercare di conquistare la salvezza il prima possibile. Speriamo di poter disputare l'Eurocup ma in tal senso devo dire di sentirmi piuttosto ottimista, manca ancora l'ufficialità ma non dovrebbe tardare ad arrivare".