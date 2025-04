Eurolega-NBA, Motiejunas: "Non abbiamo bisogno di un salvatore"

Ospite del Real Madrid in occasione della sfida di ieri sera col Paris Basketball, il CEO di Eurolega Paulius Motiejunas ha fornito la prima "replica" ufficiale alla proposta di NBA di progettare un torneo in Europa: "Abbiamo una Lega forte. Abbiamo un grande piano. Abbiamo una visione su dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare. Non abbiamo bisogno di un'altra Lega, di un salvatore. Continuiamo a dire che abbiamo il miglior campionato in Europa. Penso che abbiamo la migliore fanbase. Abbiamo grandi squadre come il Real Madrid. Abbiamo nuovi nomi come Paris che arrivano come un nuovo mercato. Chiaramente, ci sentiamo forti. Questo gran rumore a riguardo [NBA Europe] non aiuta. Penso che l'unico modo sia lavorare insieme. Dovremmo preoccuparci di riempire queste grandi arene, fornendo il miglior prodotto. Questo dovrebbe essere il focus di tutti. Non cercare di creare confusione che disturbi il prodotto che abbiamo".