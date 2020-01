Morte Bryant, il mondo dello sport sotto shock

Il mondo dello sport è sotto shock e piange la scomparsa di Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero. L'ex star dei Los Angeles Lakers era un'autentica leggenda del mondo del basket e la sua morte ha lasciato un profondo segno su colleghi e campioni di ogni disciplina. Un addio tanto prematuro quanto inaspettato la cui eco ricorda quella del grande Ayrton Senna. "Sono sconvolto, Kobe per me era un mito" il commento di Danilo Gallinari, dello stesso tenore dell'amico Marco Belinelli ("Il mio eroe). Io non ci voglio credere, ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così! le parole di Federica Pellegrini. "Non ci posso credere" il pensiero di Usain Bolt. "Ho il cuore a pezzi, sei stato una vera leggenda e amico" il tweet di Tony Parker, rivale di mille battaglie. Il post che sintetizza al meglio il pensiero di coloro che lo hanno amato è di Luis Scola, ala grande dell'Olimpia Milano. "Non ci posso credere. Mi sento come se fosse morto qualcuno della mia famiglia. Che giornata di merda".