Treviso, Morea: "Apprezzo il riconoscimento della mia professionalità"

L'assistant coach della Nutribullet ha parlato al Gazzettino a riguardo della conferma nel coaching staff anche con l'arrivo del nuovo coach, Alessandro Rossi: "Apprezzo molto il riconoscimento della mia professionalità espressa dal club attraverso la conferma per la prossima stagione sportiva. Per Treviso si apre una nuova pagina e io porterò la mia passione, la mia esperienza e il rispetto per questa piazza storica della pallacanestro. Esprimo il piacere per continuare a collaborare con Mattia e Dario con i quali siamo abituati a dare il massimo per il bene della squadra".