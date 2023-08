Mondiali basket, la Spagna perde Rubio: stop per motivi di salute mentale

© Getty Images

Ricky Rubio non prenderà parte ai Mondiali di basket con la sua Spagna. Coach Sergio Scariolo non avrà a disposizione la stella dei Cleveland Cavaliers in NBA che ha deciso di fermarsi per motivi di natura mentale, come spiegato dallo stesso playmaker in un comunicato stampa: "Devo prendermi cura della mia salute mentale". La Spagna è attesa nelle Filippine, ma Rubio non ci sarà: "Ho deciso di interrompere la mia attività professionale, ringrazio per il sostegno ricevuto dalla federazione di basket spagnola".