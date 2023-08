Basket, l’Italia spreca ma vince ai supplementari: Turchia sconfitta 90-89 in amichevole

TRENTINO CUP

Successo per gli azzurri nella Trentino Basket Cup, trascinati da Fontecchio e Spagnolo

© Twitter Italbasket Molte luci e qualche ombra nella vittoria dell’Italbasket contro la Turchia in amichevole. Nella prima uscita alla Trentino Basket Cup gli azzurri si impongono per 90-89 all’overtime, dopo aver sprecato nel finale sul 75-72 (con il clamoroso pareggio sulla sirena di Kabaca). Tra gli uomini di Pozzecco decisivi un ottimo Fontecchio (nonostante qualche passaggio a vuoto), un super Ricci a rimbalzo e il solito Nicolò Melli. Buon test in vista dei prossimi Mondiali. Ora la Cina in finale.

Buon test in vista dei Mondiali per la Nazionale italiana di Basket contro la Turchia nella prima gara della Trentino Basket Cup: la squadra di Pozzecco si impone per 90-89 dopo un tempo supplementare. Nel primo quarto gli azzurri partono forte, trascinati da Polonara, Melli e da un ispiratissimo Fontecchio (precisissimo da tre punti). La Turchia inizialmente trova un paio di canestri fortunosi (e difficili), riuscendo poi a tornare a contatto verso la fine del periodo. I primi dieci minuti terminano con gli azzurri avanti 25-24. La squadra di Pozzecco prova a spingere nell’acceleratore nel secondo quarto: offensivamente Melli e compagni lavorano molto bene, provando a creare il gap per indirizzare la gara (con un grande parziale). I turchi mollano un po’ la presa, rientrando negli spogliatoi sotto di nove punti, sul 49-38. Al rientro dopo la pausa l’Italbasket è ingessata: nove punti consecutivi per gli avversari, con un paio di errori di troppo di Fontecchio. Gli azzurri sbagliano qualche libero di troppo, ma riescono comunque ad andare avanti di qualche lunghezza, sul 61-56. Nell’ultimo periodo la Turchia perde per infortunio il vero trascinatore della sua serata, Ozdemiroglou, costretto a lasciare il campo a circa sei minuti dal termine. Il lavoro a rimbalzo di Ricci è fondamentale nei trecento secondi finali, ma la squadra di Ataman non demorde, arrivando al -2 a meno di tre minuti dalla fine. Il finale è in volata, con Yurtseven che sbaglia la tripla del pareggio dopo il libero trasformato da Fontecchio. Spissu spreca clamorosamente il possesso finale sul +3 provando un tiro dall’arco, con Kabaca che lancia e trasforma clamorosamente dalla sua area la parabola per il 75-75: si va al supplementare. Nell’overtime la Turchia allunga sulle ali dell’entusiasmo dopo il pareggio rocambolesco, ma è proprio Spissu a tenere a contatto l’Italbasket con due tiri da tre punti pesantissimi. L’appoggio di Tonut vale l’87-85, con Polonara freddissimo dalla lunetta nel finale. Vince l’Italia 90-89. Domani alle 20.30 gli azzurri affronteranno in finale la Cina che nel pomeriggio ha sconfitto Capo Verde.