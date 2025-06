3 anni, per una cifra totale attorno ai €7.5 mln: questo è quanto l'Olympiacos ha deciso di offrire a Nikola Milutinov pur di trattenere il centro serbo ad Atene. L'infortunio di Fall, che terrà lontano il centro francese per quasi un anno, ha suggerito ai biancorossi di rispondere alle proposte di Milano e Panathinaikos per il 30enne di Novi Sad con altrettanta autorevolezza economica.