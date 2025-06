Milano, Ricci: "Abbiamo un buco nel petto, difficilmente andrà via"

Il capitano dell'EA7 ha commentato sui social l'eliminazione subita in semifinale playoff per mano della Virtus Bologna. "Il buco nel petto che hai stasera difficilmente andrà via. Dopo che hai assaporato la felicità della vittoria e tutte le emozioni belle che si porta dietro, perdere è massacrante. Vedi tutto nero, ti fanno male le tempie, hai la testa tra le mani fisso a guardare per terra. Ti senti responsabile e la sensazione fa male il doppio. Ma forse è giusto così. Non sei stato abbastanza affamato, abbastanza preparato, abbastanza umile. Non sei stato abbastanza. Ci metti la faccia. Impari a convivere con questo malessere. Impari a gestire la sconfitta e a perdere. A guardarti allo specchio inadeguato. Quel buco nel petto rimarrà per tanto tempo a ricordarti cosa hai sbagliato e cosa si poteva fare di più. E sarà il punto di ripartenza domani, per ricominciare a combattere per questi colori e questa gente che anche stasera è stata sempre dalla tua parte. Forza Olimpia Milano".