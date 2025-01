Milano, Messina: "Segnare 115 punti in trasferta non è semplice"

Così Ettore Messina al termine del successo di Milano a Pistoia: "È stata una partita più che buona, tutti hanno dato molto in una situazione non semplice, viste le assenze. Bene la fase di transizione, l’attacco è stato quasi sempre preciso, e abbiamo mosso bene la palla. Fare 115 punti in trasferta non è mai semplice, soprattutto su questo campo, dove storicamente non è facile portare a casa la vittoria. Ora mettiamola da parte e pensiamo alla prossima partita di Eurolega",