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Nike e Formula 1 hanno siglato una partnership globale a lungo termine che unisce abbigliamento sportivo, innovazione tecnologica ed esperienze dedicate ai fan durante i weekend di gara. Si parte già nel weekend di Las Vegas con il lancio di una capsule collection in edizione limitata.
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L'intesa entrerà nel vivo a partire dalla stagione 2027, quando il colosso dell'abbigliamento americano non solo presenterà nuove linee di calzature, capi d'abbigliamento e accessori per gli appassionati, ma vestirà ufficialmente anche tutto il personale della Formula 1 negli eventi in giro per il mondo, arricchendo al contempo l'offerta di intrattenimento sia in pista che fuori.
Oltre all'aspetto lifestyle e commerciale, la collaborazione includerà un forte impegno sul fronte sportivo e inclusivo attraverso il supporto diretto alla F1 ACADEMY: Nike lavorerà infatti a stretto contatto con le giovani pilote per sviluppare prodotti ad alte prestazioni basati sulle loro reali esigenze tecniche, contribuendo a promuovere la crescita del motorsport femminile in vista degli ulteriori sviluppi dell'accordo previsti dal 2027 in poi.
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