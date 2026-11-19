Tennis, Berrettini verso il ritorno in azzurro: fuori Bolelli, ecco la possibile Italia per la Coppa Davis
L'Italia sarà chiamata a difendere il titolo alla Final 8 di Bologna: Cobolli, Musetti, Darderi e Vavassori dovrebbero completare la squadra
L'Italia sfiderà mercoledì 25 ottobre la Corea del Sud nei quarti di Coppa Davis a Bologna. Per la fase finale del torneo Filippo Volandri sembra intenzionato a chiamare Matteo Berrettini, nelle scorse ore avvistato a Torino per le Atp Finals al fianco di Flavio Cobolli. L'ex numero 6 del mondo è destinato a prendere il posto di Simone Bolelli nella squadra che difenderà il titolo alla Final 8 di Bologna.
Berrettini quindi, potrebbe essere in azione anche nel doppio insieme ad Andrea Vavassori. Completeranno la squadra azzurra Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ricordiamo che Volandri ha tempo fino a lunedì, alle ore 11, per modificare la lista dei convocati per la Coppa Davis: non resta che attendere l'ufficialità del ritorno di Berrettini.