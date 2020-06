Milano, colpo grosso per puntare all'Eurolega: Gigi Datome torna in Italia

BASKET

Dopo settimane di voci, i tifosi dell'Olimpia Milano adesso possono finalmente esultare: Gigi Datome torna in Italia per vestire la maglia dell'AX. Sembra ormai solo questione di tempo per le firme, il capitano azzurro lascerà il Fenerbahce di coach Obradovic dopo cinque stagioni in Turchia e firmerà un ricco triennale con Milano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega che per riportare in Italia l'ala classe 1987 l'AX potrà approfittare di uno sgravo fiscale del 50% previsto dal Decreto Crescita per i giocatori che rientrano in patria.

La scelta di Datome è dunque fatta, per la chiusura dell'affare mancherebbero da limare solo alcuni dettagli, e l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Un grande colpo per l'Olimpia e un ritorno certamente gradito per il giocatore, la cui ultima esperienza con un club nel Bel Paese risale alla stagione 2012-2013, quando trascinò la Virtus Roma fino alla finale scudetto (persa con Siena per 4-1) venendo eletto MVP della stagione regolare in Serie A. Nelle due stagioni successive l'esperienza in NBA, non del tutto positiva, prima con i Detroit Pistons e poi con i Boston Celtics, e dal 2015 al 2020 ha indossato la maglia del Fenerbahce, con cui è arrivato tre volte in finale di Eurolega trionfando nel 2017 a Istanbul.

Ed è proprio l'Eurolega il bersaglio grosso per la prossima stagione della squadra di Ettore Messina, dove Datome potrà giocare a seconda dei quintetti da quattro o da tre in alternativa a Shields e Micov. Ma al di là dell'utilizzo sul parquet, Gigi sarà vero leader in campo e fuori, un uomo spogliatoio di grande esperienza in grado di guidare i compagni: una caratteristica che finora è mancata all'Armani e che potrebbe fare la differenza tra una squadra piena di talento e una candidata alla vittoria finale in Europa.

