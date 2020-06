Olimpia Milano, annunciato Delaney: "Entusiasta del progetto"

Leadership e qualità per l'Olimpia Milano che ha annunciato Malcolm Delaney. La guardia americana, 31 anni, ex Atlanta Hawks era appena diventata free agent dopo l'addio al Barcellona ed era stata richiesta direttamente da coach Messina. Delaney, che ha firmato un accordo per due anni, è stato MVP del mese di ottobre in EuroLeague nella stagione 2015/16, è stato tre volte in carriera MVP del turno in EuroLeague