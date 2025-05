Micic: "Voci sul ritorno in Eurolega? Non ci faccio caso"

Intervistato dal media serbo Meridian Sport, la guardia dei Phoenix Suns ha parlato così alla vigilia della Final 4 di Eurolega ad Abu Dhabi, che vivrà "solamente" da spettatore: "Ritorno in Europa? Davvero non lo so. La franchigia ancora un’opzione sul mio contratto. E questa è una clausola seria in NBA. Tutto quello che so è che voglio giocare. Ci sono un sacco di voci. Non ci faccio caso. Le leggo solo quando me le mandano gli amici. Finché non firmo qualcosa, non c’è nulla di cui parlare. Il mio contratto è ufficialmente valido fino al 30 giugno. Prima di allora, sono solo chiacchiere. Ma non posso credere a niente finché non vedo qualcosa di concreto. Partecipazione a EuroBasket 2025? Certo che voglio giocare. L’anno scorso è stato fantastico per noi, si vuole sempre giocare. Quest’anno speriamo vada ancora meglio. Qualcuno manca sempre. Ma se ci saremo tutti, sarà incredibile. E speriamo anche più vincente".