Stando a quanto anticipato dal giornalista spagnolo Chema De Lucas, sarebbero i campioni in carica di Eurolega i favoriti a riaccogliere Vasilije Micic in Europa qualora Phoenix non esercitassero la Team Option a propria disposizione. I turchi offrirebbero €4.5 mln a stagione al serbo, ma la palla è ancora nelle mani dei Suns: il contratto dell'ex Efes potrebbe tornare utile all'interno di qualche trade.