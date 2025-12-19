Logo SportMediaset

Eurolega: Bologna cede alla Stella Rossa, 90-89 a Belgrado

Non riesce la doppietta serba alla Virtus: dopo la vittoria contro il Partizan, le Vu Nere si arrendono alla Crvena Zvezda

19 Dic 2025 - 23:04
© X

© X

Il doppio appuntamento settimanale in Serbia si chiude con un successo e una sconfitta per Bologna. Dopo la bella vittoria centrata mercoledì contro il Partizan, la Virtus si arrende infatti 90-89 alla Stella Rossa nel Round 17 di Eurolega alla Belgrade Arena, dove la Crvena Zvezda gestisce meglio il finale: la squadra di Obradovic vince al fotofinish, con Bologna che sbaglia il canestro decisivo. Ora il record delle Vu Nere è di 8 vinte e 9 perse.

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 90-89
Dopo il bellissimo successo ottenuto poche ore fa contro il Partizan, Bologna torna alla Belgrade Arena per affrontare la Stella Rossa. Il primo quarto si gioca a lungo sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che riescono poi a prendere in mano le redini dell’incontro sul finale di frazione. Sotto 13-12, i serbi costruiscono un parziale di 9-0 e scavano un primo gap, chiudendo il periodo sul 23-15 a proprio favore. Protagonisti per la squadra di Obradovic sono Butler e Nwora, mentre a cercare di tenere la Virtus in scia è il solito Carsen Edwards: lo statunitense riporta le Vu Nere a -2 in apertura di secondo quarto, con Bologna che riesce poi a compiere il sorpasso sul 33-32. La Stella Rossa incassa e risponde con Miller-McIntyre e Moneke, ma Bologna si presenta comunque in vantaggio 46-45 all’intervallo, grazie alla tripla di Akele. Al rientro sul parquet, sia Edwards che Miller-McIntyre continuano a fare la voce grossa per le rispettive squadre, ma i tiri da dietro l’arco di Vildoza e Alston danno ancora maggiore energia alla Virtus: gli italiani toccano così il +6, prima di essere ripresi dalla Crvena Zvezda. L’ultimo quarto inizia allora sul 70 pari, risultato che si tramuta nel 90-89 finale a favore della Stella Rossa. I serbi gestiscono infatti meglio i minuti più caldi e si prendono il successo, con Bologna che sbaglia il canestro per la vittoria al fotofinish. Edwards chiude con 29 punti per le Vu Nere, Miller-McIntyre con 21 per la Stella Rossa. Alla luce di questo risultato, il record europeo della Virtus ora è di 8 vittorie e 9 sconfitte.

