Basket, Serie A: l'Olimpia sbanca Cantù, finisce 94-89

Una delle partite più sudate della nuova Olimpia di Peppe Poeta sbanca Cantù e si prende il Derby, oltre che il terzo posto insieme a Venezia nell'anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket. Lo suggeriscono sia il risultato, 94-89, che l'andamento del match, equilibrato e in dubbio fino agli ultimi secondi. Questo perché i padroni di casa non mollano nonostante il +7 (29-22 prima, 54-47 poi) dell'intervallo lungo. Anzi, a 10 minuti dalla fine, la squadra di Brienza è addirittura avanti di un punto. Milano, tuttavia, rimonta e la partita sembra finita sul 90-85, ma Ballo e Gilyard dalla lunetta riportano Cantù sul -1 (90-89). A 43 secondi dalla fine, succede di tutto: Ellis sbaglia la tripla del +4, poi inizia il solito gioco di tiri liberi, con Guduric (4/4 in questa parte di gara) protagonista. Cantù dunque lotta, ma cade: l'Olimpia sale a 8-4 di record grazie ai suoi protagonisti. L'Mvp è Nebo, autore di 22 punti in 26 minuti con 10/12 in area, ma ci sono da registrare pure i 16 di Brooks e i 14 di Guduric, perfetto nei liberi (6/6). Non bastano, invece, i 21 dell'ex Giordano Bortolani: restano 6 i punti dei padroni di casa, al quinto ko di fila.