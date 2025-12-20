Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

Basket, Serie A: l'Olimpia sbanca Cantù, finisce 94-89

Decisivo l'ultimo quarto, la squadra di Poeta la vince grazie ai 22 punti di Nebo

20 Dic 2025 - 22:08
© Olimpia Milano X

© Olimpia Milano X

L'anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket va all'Olimpia Milano, che vince il derby con Cantù imponendosi 94-89 e si prende momentaneamente il terzo posto in classifica. La squadra di Poeta si aggiudica un match equilibratissimo, tanto che a 10 minuti dalla sirena finale è 70-69 in favore della squadra di casa. Alla fine, risultano decisivi i 22 punti di Nebo, inutili i 21 di Bortolani per la formazione di Brienza.

Una delle partite più sudate della nuova Olimpia di Peppe Poeta sbanca Cantù e si prende il Derby, oltre che il terzo posto insieme a Venezia nell'anticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket. Lo suggeriscono sia il risultato, 94-89, che l'andamento del match, equilibrato e in dubbio fino agli ultimi secondi. Questo perché i padroni di casa non mollano nonostante il +7 (29-22 prima, 54-47 poi) dell'intervallo lungo. Anzi, a 10 minuti dalla fine, la squadra di Brienza è addirittura avanti di un punto. Milano, tuttavia, rimonta e la partita sembra finita sul 90-85, ma Ballo e Gilyard dalla lunetta riportano Cantù sul -1 (90-89). A 43 secondi dalla fine, succede di tutto: Ellis sbaglia la tripla del +4, poi inizia il solito gioco di tiri liberi, con Guduric (4/4 in questa parte di gara) protagonista. Cantù dunque lotta, ma cade: l'Olimpia sale a 8-4 di record grazie ai suoi protagonisti. L'Mvp è Nebo, autore di 22 punti in 26 minuti con 10/12 in area, ma ci sono da registrare pure i 16 di Brooks e i 14 di Guduric, perfetto nei liberi (6/6). Non bastano, invece, i 21 dell'ex Giordano Bortolani: restano 6 i punti dei padroni di casa, al quinto ko di fila.

basket
cantu
olimpia milano

Ultimi video

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:08
Stella Rossa in volata

Stella Rossa in volata

01:20
Olimpia battuta (72-87)

Troppo Fenerbahce: Olimpia battuta 72-87

01:16
Partizan-Virtus 68-86

Partizan-Virtus 68-86

01:19
Eurolega, Milano è Real

Eurolega, Milano è Real

01:03
Milano doma la Virtus

Milano doma la Virtus

01:17
Virtus-Hapoel 74-79

Virtus-Hapoel 74-79

01:20
Eurolega: Olimpia - Pana 96-89

Eurolega: Olimpia - Pana 96-89

01:04
Basket, sesta per Venezia

Basket, sesta per Venezia

01:30
Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

01:07
Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

I più visti di Basket

Olimpia battuta (72-87)

Troppo Fenerbahce: Olimpia battuta 72-87

Eurolega: Milano rallenta, il Fenerbahce espugna l'Allianz Cloud

La Virtus Bologna fa la voce grossa a Belgrado in Eurolega: Partizan battuto 86-68

I New York Knicks battono i San Antonio Spurs e si aggiudicano la Nba Cup

Eurolega: Bologna cede alla Stella Rossa, 90-89 a Belgrado

Partizan-Virtus 68-86

Partizan-Virtus 68-86

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico