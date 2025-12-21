Serie A basket, i risultati: Venezia piega Napoli, Trapani ko a Sassari. Ok Tortona e Udine

La Reyer vince 106-96 contro i partenopei, 102-78 per la Dinamo sugli Shark: Bertram ok 76-71 a Cremonadi Redazione
Nel dodicesimo turno di Serie A di basket Venezia si rialza dopo il ko con Trento: la Reyer centra il nono successo con il 106-96 casalingo contro Napoli. Seconda sconfitta stagionale invece per Trapani, 102-78 in casa di Sassari. Trova la vittoria tra le mura casalinghe anche Udine, 86-79 contro Treviso, mentre Tortona regola Cremona in trasferta per 76-71. Reggio Emilia supera Trento 77-68, brutto ko per Trieste (84-69 a Varese).
UMANA REYER VENEZIA-NAPOLIBASKET 106-96
Nona vittoria per Venezia, che si riprende dall’ultimo ko con il 106-96 casalingo su Napoli. Gli attacchi fanno meglio delle difese fin dal primo periodo: 30-29 di parziale con i padroni di casa che mettono il muso avanti. La Reyer allunga anche fino al +19 nel secondo quarto, con un super parziale di 15-0 nel segno di un super Wiltjer (27 punti per lui). I partenopei riescono però a rientrare nei minuti finali di primo tempo, fino al 53-48 dell’intervallo. Dopo la pausa lunga ecco che i veneti scappano via: 27-18 solo nel terzo quarto e 80-66 a seicento secondi dalla fine. I campani provano a rientrare fino in fondo con Simms e Bolton (rispettivamente 27 e 24 punti nella gara), ma devono arrendersi sul 106-96. Nona vittoria per Venezia, settima sconfitta per Napoli.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-TRAPANI SHARK 102-78
Tonfo di Trapani, sconfitta 102-78 in Sardegna sul parquet di Sassari. Primo periodo spaziale per il Banco di Sardegna, con 33 punti segnati e solamente 15 subiti. I padroni di casa mantengono il vantaggio anche nel secondo periodo, per arrivare sul 51-34 all’intervallo. I siciliani non riescono ad avvicinarsi nemmeno nel secondo tempo, con il divario che invece di amplia: la Dinamo allunga e trova canestri con tanta facilità, mandando ben sette giocatori in doppia cifra (oltre al top scorer Johnson con 17, segnano oltre i dieci punti anche Mezzanotte, Buie, Thomas, McGlynn, Beliauskas e Pullen). Gli Shark ritrovano un po’ di linfa solamente negli ultimi dieci minuti, quando il risultato del match è già ampiamente in cassaforte per i sardi. Sassari con questo 102-78 centra il quarto successo in Campionato, seconda sconfitta invece per Trapani.
OPENJOBMETIS VARESE-PALLACANESTRO TRIESTE 84-69
Brutta sconfitta per Trieste, Varese sorride in chiave salvezza con l’84-69 casalingo. Attacchi sterili nel corso dei primi minuti, dopo il primo periodo di gioco il punteggio è soltanto sul 13-11. Nel secondo periodo gli ospiti vengono fuori: parziale di 26-19 nel segno di Ross e Brown, per arrivare all’intervallo sul 37-32. Dopo la pausa lunga ecco il piccolo grande capolavoro dell’Openjobmetis: 28 punti segnati nel terzo quarto al netto di 11 subiti, con Iroegbu e Nkamhoua mattatori assoluti di serata (17 punti per entrambi, oltre che per Moore). I padroni di casa scappano via sul +12 a seicento secondi dalla fine (60-48), e non vengono più ripresi nemmeno nel quarto conclusivo. Varese centra la quarta vittoria e sorride nelle zone basse di classifica, sesta sconfitta per Trieste.
VANOLI CREMONA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-76
Vittoria esterna per Tortona, 76-71 sul campo di Cremona. I primi dieci minuti sono piuttosto equilibrati: la Bertram è avanti alla prima pausa breve, ma con le squadre a contatto sul 22-20. Le cose cambiano leggermente nel secondo quarto: Vital e Hubb iniziano a trascinare gli ospiti, fino al 45-36 alla pausa lunga. Anche nel secondo tempo Derthona conduce, senza mai mostrare segni di cedimento: Willis prova a tenere a galla la Vanoli, che però insegue di 14 punti con un solo quarto rimasto da giocare (64-50). I padroni di casa provano a rientrare fino alla fine, avvicinandosi però agli avversari quando è ormai troppo tardi. Settima sconfitta stagionale per Cremona, mentre Tortona sale al quarto posto con l’ottava vittoria.
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-68
Respira Reggio Emilia, terzo successo stagionale in casa contro Trento per 77-68. La UnaHotels conduce di fatto dall’inizio alla fine, ampliando il divario soprattutto nel secondo tempo. I padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore già nei primi venti minuti: 42-35 all’intervallo grazie ad un super Caupain (22 punti e 5 assist nel match). La Dolomiti al rientro in campo dagli spogliatoi non reagisce, con gli emiliani che dunque ne approfittano per aumentare il gap. Reggio arriva anche sul +13 nel terzo quarto e sul +15 nell’ultimo periodo, con gli ospiti che devono quindi arrendersi senza mai avere una chance per rientrare in scia. Settima battuta d’arresto per Trento, Reggio Emilia centra la terza vittoria e aggancia la zona salvezza.
APU OLD WILD WEST UDINE-NUTRIBULLET TREVISO 86-79
Pesante vittoria in chiave salvezza per Udine, che piega Treviso 86-79 tra le mura casalinghe. La Nutribullet sembra partire meglio nel corso del primo quarto di gara, ma con un paio di guizzi i friulani arrivano al sorpasso: dopo dieci minuti il tabellino è sul 24-21. L’eterno Christon spinge l’Apu Old Wild West anche sul +9, ma i veneti riducono sensibilmente il gap, per arrivare al 45-40 di fine primo tempo. Dopo la pausa lunga arriva un’altra fiammata dei padroni di casa: 10-0 di parziale per arrivare sul +14, ma gli ospiti riescono comunque a riavvicinarsi (Weber, Radosevic e Olisevicius sugli scudi). Nei dieci minuti finali la Nutribullet paga i continui sforzi per poter rientrare: Udine è molto più lucida nelle scelte, e porta a casa il successo senza soffrire eccessivamente. Quarta vittoria per Udine, che lascia Treviso ferma a due successi e si prende un bel margine sui veneti in chiave salvezza.