Serie A basket, i risultati: Venezia piega Napoli, Trapani ko a Sassari. Ok Tortona e Udine

Brutta sconfitta per Trieste, Varese sorride in chiave salvezza con l’84-69 casalingo. Attacchi sterili nel corso dei primi minuti, dopo il primo periodo di gioco il punteggio è soltanto sul 13-11. Nel secondo periodo gli ospiti vengono fuori: parziale di 26-19 nel segno di Ross e Brown, per arrivare all’intervallo sul 37-32. Dopo la pausa lunga ecco il piccolo grande capolavoro dell’Openjobmetis: 28 punti segnati nel terzo quarto al netto di 11 subiti, con Iroegbu e Nkamhoua mattatori assoluti di serata (17 punti per entrambi, oltre che per Moore). I padroni di casa scappano via sul +12 a seicento secondi dalla fine (60-48), e non vengono più ripresi nemmeno nel quarto conclusivo. Varese centra la quarta vittoria e sorride nelle zone basse di classifica, sesta sconfitta per Trieste.