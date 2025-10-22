L'NBA pronta a sbarcare in Italia, Inter e Milan pensano all'acquisto dell'Olimpia Milano

Tempistiche che coinciderebbero con l'avvio di NBA Europe, una lega che rispecchierebbe in tutto e per tutto quanto accade in Europa, coinvolgendo le più grandi città del continente e che vedrebbe protagonista anche l'Italia come spiegato dal vice commissario e chief operating officer della Lega basket Usa Mark Tatum: "Il nostro obiettivo è il lancio nei prossimi due anni, previa approvazione della Nba e della Fiba. Abbiamo ingaggiato JP Morgan e Rain come advisor e stanno lavorando duramente per continuare a perfezionare il nostro modello. E direi che in un futuro immediato inizieremo aingaggiare in modo significativo i potenziali investitori della Lega. Abbiamo avuto già delle conversazioni con molti dei partner del mercato, anche potenziali investitori o proprietari del team, e queste conversazioni sono state molto positive, ma ora stiamo passando alla prossima fase, e penso che nelle prossime 8 settimane avremo un buon senso di dove siamo in termini di interesse - ha sottolineato Tatum -. Nella prima fase il nostro piano comprende Spagna, Regno Unito, Francia, Italia, Germania, forse Turchia e forse Grecia. Ma ci saranno alcuni posti liberi nell'ecosistema, quindi nella fase iniziale potranno qualificarsi. La ragione per cui stiamo facendo questo non è principalmente commerciale Il basket è lo sport numero 2 in Europa, e come si vede in Eurolega, non ci sono franchigie permanenti nel Regno Unito, a Parigi, Roma o Berlino. La Lega non è aperta a tutti i club in Europa, e vogliamo servire tutti i tifosi nel modo migliore possibile".