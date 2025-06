Eurobasket F, Lituania-Serbia 74-63: baltiche imbattute

Seconda giornata di gare al PalaDozza, in cerca dei primi verdetti definitivi all'interno del gruppo B di Eurobasket femminile 2025. In attesa del risultato di Italia-Slovenia (palla a due alle 21), una ripresa da 44 punti segnati mantiene immacolato il record della Lituania. Dopo un primo tempo caratterizzato da intensità difensiva e circolazioni offensive ridotte al minimo (12 assist e 11 palle perse combinate tra le due nei primi 20'), è l'inizio di 4° quarto a generare lo strappo decisivo: la Serbia ha rincorso dalla fine del 1° quarto, e la tripla del 62-53 di Van Der Horst scava un solco incolmabile. Il premio di MVP è ex aequo: Jocyte (15 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) e Juskaite (24 punti e 9 rimbalzi) si sono alternate nel guidare l'attacco lituano, trovando sempre lo spazio e il tempo per mandare in rotazione la difesa della CT Maljkovic. La Lituania giocherà sabato contro l'Italia dopo 2 vittorie su 2: la Serbia deve invece tifare per la Slovenia contro le Azzurre, perché una vittoria di Zandalasini e compagne significherebbe eliminazione con una giornata di anticipo.