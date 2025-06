Pallacanestro Varese è felice di comunicare l’accordo pluriennale con il giocatore Maximilian Ladurner, centro classe 2001 di 207 centimetri che lo scorso anno ha indossato la canotta di Torino in A2. Ladurner è un centro moderno dotato di ottima tecnica e capace di utilizzare il proprio fisico sia in attacco che in difesa, dove ha sempre mostrato una buona solidità. Per lui si tratta di un ritorno nel massimo campionato dopo l’esperienza con Trento dal 2020 al 2023.