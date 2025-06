Eurobasket F, Italia-Slovenia 77-66: azzurre ai quarti di finale

Come con la vittoria sulla Serbia di ieri (61-70), è ancora l'Italia a chiudere il programma al PalaDozza nella seconda delle 3 gare che costituiscono il calendario del gruppo B di Eurobasket 2025. Il primo quarto e mezzo è dettato dalle altissime percentuali al tiro dell'Italia: 6/12 da 3 per le Azzurre, 3 delle quali per una perfetta Zandalasini. La valanga di triple azzurre non accenna a interrompersi: all'intervallo lungo (45-22 al 20') il gruppo di Capobianco tiene il 52.9% da 3 e perde solamente 2 palloni. I 26 punti segnati nel 3° quarto riavvicinano la Slovenia, le ragazze di Capobianco si fanno raggiungere come nel 4° quarto di ieri con la Serbia (62-62 al 35'): Keys e Verona trovano i canestri decisivi nel finale, regalando il passaggio ai quarti di finale - traguardo che mancava dal 2017 - con un turno di anticipo. Migliori realizzatrici dell'incontro Pasa e Keys, a quota 15 punti. Sabato (ore 21) le Azzurre si giocheranno il 1° posto con la Lituania: Slovenia-Serbia (sabato, 17.30) sarà inutile ai fini della classifica, essendo entrambe eliminate.