Dal comunicato stampa della società:
Maxima Roma scende in campo insieme alle giovani cestiste per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. In vista della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, la squadra capitolina promuove un pomeriggio di basket e solidarietà al PalaEUR, in occasione della partita di campionato contro Nutribullet Treviso Basket, in programma domenica 22 novembre alle ore 18.00.
La giornata prenderà il via alle ore 13.00 con un torneo giovanile organizzato in collaborazione con FIP Lazio, che coinvolgerà circa 110 bambine e vedrà le gare dirette da giovani arbitre. Fino alle 15.30, le atlete avranno l'opportunità di giocare sul parquet del PalaEUR, lo stesso che poche ore dopo ospiterà la sfida di Serie A, alla quale saranno invitate ad assistere. Prima della palla a due, le partecipanti torneranno in campo per ricevere le nuove sciarpe rosa di Maxima Roma e scattare una foto collettiva con Max, la mascotte del club.
Le sciarpe della Maxima realizzate per l’occasione, che affiancano il rosa ai colori sociali giallo e nero, saranno il simbolo dell'impegno del club contro la violenza di genere e verranno messe in vendita durante la partita.
All’impegno sul fronte della sensibilizzazione si affianca un sostegno concreto: la società destinerà un contributo economico a BeFree, realtà romana impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, per supportare le attività che la cooperativa svolge quotidianamente a tutela delle donne vittime di violenza.