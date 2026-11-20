La giornata prenderà il via alle ore 13.00 con un torneo giovanile organizzato in collaborazione con FIP Lazio, che coinvolgerà circa 110 bambine e vedrà le gare dirette da giovani arbitre. Fino alle 15.30, le atlete avranno l'opportunità di giocare sul parquet del PalaEUR, lo stesso che poche ore dopo ospiterà la sfida di Serie A, alla quale saranno invitate ad assistere. Prima della palla a due, le partecipanti torneranno in campo per ricevere le nuove sciarpe rosa di Maxima Roma e scattare una foto collettiva con Max, la mascotte del club.